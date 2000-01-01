24.05 10:07 MIGnews.com

Авив Гефен: я был свиньей, продам Lexus

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Израильский поп-исполнитель Авив Гефен дал интервью 12-му каналу израильского ТВ.Гефен поведал о том перевороте, который случился в его жизни из-за коронавируса.Гефен рассказывает: “Я был дома у своего менеджера, Равиталь, и мне сказали: Весь мир культуры впал в кому. Это было серьезно. Со мной случился приступ паники. Я сказал: Что это значит? Что значит мир без культуры? - Неделя? - не может быть! Не может быть два месяца. Это был очень печальный и ужасающий момент, осознать, что культура исчезает из всего мира, не только из Израиля”.“Исчезновение культуры” произвело на Гефена отрезвляющее действие: “Я был свиньей. Артисты всегда гонятся за этим - сколько я продал, насколько меня любят, как много я заработал, как долго мои песни в топах. Неожиданно мир сказал “стоп” - и это больше никого не интересует. Я почувствовал облегчение, и неожиданно осознал - это уже не мы, это неинтересно. Я уже не знаю. Дорогие бренды я уже не куплю. Я был свиньей. Я пил только томатный сок, который специально привозят из Испании. Я покупал Louis Vuitton. На пике собственной тупости я купил дорогую иномарку - и ее я теперь продам. Я говорю : друзья, спокойной ночи, до свидания. С меня хватит”.В одном из более ранних интервью Авив Гефен рассказывал о своей любви к роскоши и том, что он “обязан ездить на Lexus” и этот Lexus “должен быть зеленого цвета”.