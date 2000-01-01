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Wrangler раскритиковали за сотрудничество с Lil Nas X | Фото:24.05 22:30   MIGnews.com

"Ковбои" против сотрудничества с Lil Nas X

Компания Wrangler попала под шквал критики на этой неделе после начала сотрудничества с рэпером Lil Nas X для выпуска серии джинс, вдохновленной хитом "Old Town Road".

Поклонники начали бойкотировать американского производителя, утверждая, что "настоящие ковбои" никогда не наденут новые "шмотки" - или не будут слушать Lil Nas X.

"Так теряют клиентов", - написал один пользователь в Instagram.

"Перешли от ковбоев к рэперам", - сказал другой.

Новые Wranglers, украшенные словами "Wrangler on my booty" из "Old Town Road", в настоящее время доступны на веб-сайте компании. Wrangler выпустила в Интернете заявление: "С 1947 года мы предлагали джинсы для самых разных людей. Наше западное наследие и предложение качественного продукта для всех владельцев всегда будут сердцем бренда".




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