24.05 10:40 MIGnews.com

Tkeycoin выступили Азиатской Парламентской Ассамблее

Заседание Постоянного комитета Азиатской парламентской ассамблеи (АПА) прошло в России 18-21 апреля. Участниками крупного мирового межпарламенттского форума стали депутаты Госдумы РФ и делегаты парламентов 42 стран Азии и Азиатско-Тихоокеанского региона. В конференции также приняла участие группа IT-компаний TKEY: доклад о значении цифровизации экономики для общества и государства представил гендиректор компании Максим Якимов. В регламенте трехдневной конференции, на которой состоялось обсуждение проблем создания единого азиатского энергетического рынка, вопросов по устойчивому развитию государств и ликвидации бедности, принятие деклараций и подготовка резолюций, выступление главы TKEY стало единственным, об этом сообщают Известия

Применение цифровых технологий имеет определяющее значение в свете появления новых секторов экономики и быстрого изменения формата традиционных финансовых инструментов – об этом свидетельствует доклад Максима Якимова на АПА-2019. Цифровая экономика на базе блокчейн-технологии может оперативно и с минимальными затратами реализовать комплекс мер, которые существенно повысят качество жизни людей на территории стран-участниц АПА-2019, подчеркнул Якимов. Он продемонстрировал на примере платформы Tkeycoin, как проводится без посредников проведение платежей, насколько эта процедура делает рыночные отношения надежными и прозрачными, а страны – привлекательными для инвестиций. По его словам, экономика становится конкурентоспособной, что позволит быстрее справиться с бедностью и коррупцией с помощью технологии блокчейн.

Представители стран АПА, проявившие серьезную заинтересованность во внедрении системы блокчейн на государственном уровне, провели несколько встреч на полях форума с руководителями группы IT-компаний TKEY.



Часть сообщества уверена, что Tkeycoin ждет более стремительный рост, чем ожидалось ранее, об этом свидетельствуют успешный запуск сети, развитие технологий и появление новых продуктов на базе Tkeycoin.

Поделиться

Все по теме