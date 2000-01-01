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Вся правда о доноре спермы Эяле Голане 24.05 09:28   MIGnews.com

Вся правда о доноре спермы Эяле Голане

Несколько дней назад в Явне состоялась бар-мицва сына известного израильского шоумена Ярона Илана Ури.

Илан, вокруг которого на протяжении многих лет вращаются практически все звезды музыки мизрахи, пригласил на праздник множество звезд - и, в том числе, Эяля Голана и Сарид Хадад.

В сети упорно распускаются слухи о том, что Голан был донором спермы, от которой забеременела Сарид Хадад.

Голан, узнав о слухах на бар-мицве, был немало удивлен и прокомментировали : ”Когда-нибудь встречали таймани (выходца из йеменской общины) - донора спермы?”
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