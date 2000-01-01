25.05 00:16 MIGnews.com

Британский актер решил сменить гражданство из-за Brexit

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Знаменитый британский актер Колин Ферт подал заявку на получение итальянского гражданства в свете выхода Великобритании из Евросоюза (Brexit).Об этом сообщает издание Daily Express.По словам источников, 56-летняя кинозвезда обеспокоена последствиями процедуры Brexit."Колин подал заявку на двойное гражданство (британское и итальянское), чтобы иметь те же документы, что и его жена с детьми", — заявил представитель Колина Ферта.Отметим, что актер более 20 лет состоит в браке с итальянским продюсером и режиссером Ливией Джуджолли. Пара воспитывает двоих детей.