Видео:герцог и герцогиня Кембриджские покидают родильный дом
Герцогиня Кембриджская родила третьего ребенка - мальчика - в лондонской больнице Сент-Мэри в Паддингтоне, сообщил Кенсингтонский дворец. Новорожденный весит 3,8 кг, сообщает BBC.
Уже вечером, проведя несколько часов в клинике Сент-Мэри, герцогиня покинула учреждение в сопровождении супруга, принца Уильяма, и с новорожденным сыном на руках.
Это третий ребенок герцогини и герцога Кембриджских.
Новорожденный станет пятым в очереди на трон после принца Чарльза, принца Уильяма, принца Джорджа и принцессы Шарлотты.
Герцогиня Кембриджская и новорожденный чувствуют себя хорошо, говорится в сообщении Кенсингтонского дворца. Родственникам Кейт и принца Уильяма уже сообщили о рождении ребенка, и они "рады этой новости", говорится в заявлении дворца.
Герцогиня Кембриджская в сопровождении супруга приехала в лондонскую больницу Сент-Мэри в понедельник утром, когда у нее начались схватки. О рождении мальчика стало известно в 13:01 по Лондону