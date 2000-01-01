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Видео: герцог и герцогиня Кембриджские покидют родильный дом 24.04 09:25   MIGnews.com

Видео:герцог и герцогиня Кембриджские покидают родильный дом

Герцогиня Кембриджская родила третьего ребенка - мальчика - в лондонской больнице Сент-Мэри в Паддингтоне, сообщил Кенсингтонский дворец. Новорожденный весит 3,8 кг, сообщает BBC.



Уже вечером, проведя несколько часов в клинике Сент-Мэри, герцогиня покинула учреждение в сопровождении супруга, принца Уильяма, и с новорожденным сыном на руках.

Это третий ребенок герцогини и герцога Кембриджских.

Новорожденный станет пятым в очереди на трон после принца Чарльза, принца Уильяма, принца Джорджа и принцессы Шарлотты.

Герцогиня Кембриджская и новорожденный чувствуют себя хорошо, говорится в сообщении Кенсингтонского дворца. Родственникам Кейт и принца Уильяма уже сообщили о рождении ребенка, и они "рады этой новости", говорится в заявлении дворца.

Герцогиня Кембриджская в сопровождении супруга приехала в лондонскую больницу Сент-Мэри в понедельник утром, когда у нее начались схватки. О рождении мальчика стало известно в 13:01 по Лондону
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