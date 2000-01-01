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Финляндия перестанет платить безработным 25.04 07:10   MIGnews.com

Финляндия перестанет платить безработным

В Суоми решили прекратить выплачивать гражданам безусловный доход. В 2017 году была принята программа, согласно которой в случайном порядке будут отобраны 2 тыс. человек, которым ежемесячно без обязательств будут выплачивать €560.

"Программа выплат будет свернута в конце 2018 года. Правительство отказалось выделить дополнительные средства на ее финансирование", - заявил профессор государственного агентства Kela по вопросам социального страхования Олли Кангас, пишет BBC.

Главная причина неудачи, по мнению Кангас, в том, что проект длился слишком мало, всего 2 года - за это время заметных изменений в ментальности избранных для эксперимента людей не произошло.

Интересно, что результаты эксперимента по выплатам финнам безусловного дохода станут известны только в конце 2019 года.
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