Финляндия перестанет платить безработным

В Суоми решили прекратить выплачивать гражданам безусловный доход. В 2017 году была принята программа, согласно которой в случайном порядке будут отобраны 2 тыс. человек, которым ежемесячно без обязательств будут выплачивать €560.
"Программа выплат будет свернута в конце 2018 года. Правительство отказалось выделить дополнительные средства на ее финансирование", - заявил профессор государственного агентства Kela по вопросам социального страхования Олли Кангас, пишет BBC.
Главная причина неудачи, по мнению Кангас, в том, что проект длился слишком мало, всего 2 года - за это время заметных изменений в ментальности избранных для эксперимента людей не произошло.
Интересно, что результаты эксперимента по выплатам финнам безусловного дохода станут известны только в конце 2019 года.