Имамы Франции встали на защиту евреев

В нем исламские лидеры попросили проявить "сострадание ко всем нашим гражданам, которые были прямо или косвенно затронуты терроризмом и антисемитскими преступлениями, которые слепо ударили по нашей стране".
Имамы также указали в своем обращении, что они "страдают от конфискации религии преступниками", и что сроки Корана об "убийстве и наказании евреев, христиан и неверующих" пора убрать как "пережиток прошлого".
По их словам, Ислам оказался в руках "невежественной, праздной молодежи". "Наивная молодежь, легкая добыча для идеологов, которые пользуются их смятением", - говорится в письме.