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Имамы Франции встали на защиту евреев | Фото:24.04 20:33   MIGnews.com

Имамы Франции встали на защиту евреев

Тридцать французских имамов подписали открытое письмо, призывая своих коллег помочь противостоять мусульманскому экстремизму.

Об этом во вторник, 24 апреля сообщает The Times of Israel.

Уточняется, что письмо опубликовала сегодня французская газета Le Monde.

В нем исламские лидеры попросили проявить "сострадание ко всем нашим гражданам, которые были прямо или косвенно затронуты терроризмом и антисемитскими преступлениями, которые слепо ударили по нашей стране".

Имамы также указали в своем обращении, что они "страдают от конфискации религии преступниками", и что сроки Корана об "убийстве и наказании евреев, христиан и неверующих" пора убрать как "пережиток прошлого".

По их словам, Ислам оказался в руках "невежественной, праздной молодежи". "Наивная молодежь, легкая добыча для идеологов, которые пользуются их смятением", - говорится в письме.
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