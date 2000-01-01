Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com









Во дворе Белого дома появился дуб от Макрона 24.04 19:32   MIGnews.com

Во дворе Белого дома появился дуб от Макрона

Французский лидер Эммануэль Макрон опубликовал на своей странице в Twitter ролик, в котором вместе с американским коллегой Дональдом Тремп сажает у Белого дома саженец дуба.

Сообщается, что Макрон привез такой подарок из Франции. Супруги президентов Мелания Трамп и Бриджит Макрон присутствовали во время посадки саженца.

"Сто лет назад американские солдаты сражались во Франции, в Бело, чтобы защитить нашу независимость. Этот дуб (мой подарок Дональду Трампу) станет напоминанием в самом сердце Белого дома об этом связь, которая объединяет нас ", - говорится в посте французского лидера.



Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
20:33
Имамы Франции встали на защиту евреев
20:13
Запад нашел лазейку, чтобы обойти вето РФ в СБ ООН
19:54
В Малайзии найден мотоцикл убийц инженера ХАМАСа
19:38
План по перемещению африканских нелегалов потерпел фиаско
19:24
Израиль: Чемпионата мира будут тарнслировать в резолюции 4К
19:11
Ким ЧЕн Ын готовится к переговорам с Мун Джеином
18:27
Египет может вернуть в Сектор Газа тело инженера ХАМАСа
18:10
Пашинян готов занять кресло премьера Армении
18:08
Израиль: Ссуды для тех, кому отказали банки
17:47
Корабли ТОФ хорошо проявили себя в Японском море
17:07
Голландская газета оскандалилась из-за антисемитизма
16:42
Глава Высшего политического совета Йемена убит
16:42
Германия платит €1167 соцпомощи экс-охраннику бен Ладена
16:26
В Израиле строится все больше крупногабаритных квартир
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus