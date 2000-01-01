24.04 19:32 MIGnews.com

Во дворе Белого дома появился дуб от Макрона

100 years ago, American soldiers fought in France, in Belleau to defend our freedom. This oak tree (my gift to @realDonaldTrump) will be a reminder at the White House of these ties that bind us. pic.twitter.com/AUdVncaKRN — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 24 апреля 2018 г.

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Французский лидер Эммануэль Макрон опубликовал на своей странице в Twitter ролик, в котором вместе с американским коллегой Дональдом Тремп сажает у Белого дома саженец дуба.Сообщается, что Макрон привез такой подарок из Франции. Супруги президентов Мелания Трамп и Бриджит Макрон присутствовали во время посадки саженца."Сто лет назад американские солдаты сражались во Франции, в Бело, чтобы защитить нашу независимость. Этот дуб (мой подарок Дональду Трампу) станет напоминанием в самом сердце Белого дома об этом связь, которая объединяет нас ", - говорится в посте французского лидера.