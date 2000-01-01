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Шотландский дрессировщик мопса-нациста отделался штрафом | Фото:25.04 03:27   MIGnews.com

Шотландский дрессировщик мопса-нациста отделался штрафом

Гражданин Шотландии, который научил мопса своей девушки делать нацистское приветствие и отзываться на призыв "травить евреев", в понедельник был признан виновным в совершении преступления на почве ненависти.

Об этом во вторник, 24 апреля сообщает The Times of Israel.

По данным издания, суд обязал 29-летнего Марка Мичана выплатить штраф в размере 800 фунтов (1200 долларов).

Напомним, в 2016 молодой человек записал видео, в котором показал новые навыки пса своей девушки, и объяснил, что сделал это, чтобы досадить ей, потому что нацизм, по его словам – это "наименее милая вещь в мире".

Отметим, что не всем понравилось его чувство юмора и философское отношение к трагедии, унесшей жизни 6 миллионов евреев.

Согласно информации издания, судья, который выносил приговор, заявил, что скандальное видео "содержит угрожающие, антисемитские и расистские материалы".

Представитель фемиды добавил касательно свободы слова, что "во всех современных демократических странах закон обязательно накладывает определенные ограничения на это право".

После суда в интервью журналистам Мичан отметил, что обвинение против него стало "по-настоящему опасным прецедентом" для свободы высказывания.

Он также рассказал, что не собирается выплачивать штраф и намерен обжаловать это решение.

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