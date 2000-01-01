Шотландский дрессировщик мопса-нациста отделался штрафом

Гражданин Шотландии, который научил мопса своей девушки делать нацистское приветствие и отзываться на призыв "травить евреев", в понедельник был признан виновным в совершении преступления на почве ненависти.
По данным издания, суд обязал 29-летнего Марка Мичана выплатить штраф в размере 800 фунтов (1200 долларов).
Напомним, в 2016 молодой человек записал видео, в котором показал новые навыки пса своей девушки, и объяснил, что сделал это, чтобы досадить ей, потому что нацизм, по его словам – это "наименее милая вещь в мире".
Отметим, что не всем понравилось его чувство юмора и философское отношение к трагедии, унесшей жизни 6 миллионов евреев.
Согласно информации издания, судья, который выносил приговор, заявил, что скандальное видео "содержит угрожающие, антисемитские и расистские материалы".
Представитель фемиды добавил касательно свободы слова, что "во всех современных демократических странах закон обязательно накладывает определенные ограничения на это право".
После суда в интервью журналистам Мичан отметил, что обвинение против него стало "по-настоящему опасным прецедентом" для свободы высказывания.
Он также рассказал, что не собирается выплачивать штраф и намерен обжаловать это решение.