24.04 15:07 MIGnews.com

"Отца" Человека-паука обвиняют в секс-домогательствах

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Любви все возрасты покорны, что еще раз подтверждает скандал, в центре которого оказался художник комиксов Стэн Ли – создатель множества известных персонажей вселенной Marvel, включая Человека-паука, Халка и людей Икс.Ссылаясь на оказавшиеся в распоряжении редакции документы TMZ пишет, что жительница Чикаго Мария Карбалло обратилась в суд с иском, в котором обвинила художника в домогательствах.По ее словам, она договорилась с Ли о двух массажах шиацу, которые должны были приходить в одной из гостиниц Чикаго. Во время первого 95-летний художник начал самоудовлетворяться и стонать. Несмотря на это, женщина ничего ему не сказала и, закончив массаж, ушла.На следующий день она вернулась. Во время массажа Ли вновь начал стонать, но перестал после того, как Карбалло пригрозила ему, что уйдет. Впрочем во время массажа ногами он схватил женщину за стопу и потер о свой половой орган, после чего Мария сдержала слово и убежала из номера.После произошедшего бывший помощник комиксиста пытался подкупить потерпевшую, предлагая неуказанную сумму денег, но она отказалась. Теперь же истица требует через суд возместить ей 50 тысяч долларов за моральный ущерб.