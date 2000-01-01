Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com









`Отца` Человека-паука обвиняют в секс-домогательствах | Фото: Gage Skidmore/Flickr24.04 15:07   MIGnews.com

"Отца" Человека-паука обвиняют в секс-домогательствах

Любви все возрасты покорны, что еще раз подтверждает скандал, в центре которого оказался художник комиксов Стэн Ли – создатель множества известных персонажей вселенной Marvel, включая Человека-паука, Халка и людей Икс.

Ссылаясь на оказавшиеся в распоряжении редакции документы TMZ пишет, что жительница Чикаго Мария Карбалло обратилась в суд с иском, в котором обвинила художника в домогательствах.

По ее словам, она договорилась с Ли о двух массажах шиацу, которые должны были приходить в одной из гостиниц Чикаго. Во время первого 95-летний художник начал самоудовлетворяться и стонать. Несмотря на это, женщина ничего ему не сказала и, закончив массаж, ушла.

На следующий день она вернулась. Во время массажа Ли вновь начал стонать, но перестал после того, как Карбалло пригрозила ему, что уйдет. Впрочем во время массажа ногами он схватил женщину за стопу и потер о свой половой орган, после чего Мария сдержала слово и убежала из номера.

После произошедшего бывший помощник комиксиста пытался подкупить потерпевшую, предлагая неуказанную сумму денег, но она отказалась. Теперь же истица требует через суд возместить ей 50 тысяч долларов за моральный ущерб.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
15:44
Twitter заблокировал страницу члена Кнессета
15:44
Эрдоган заверил, что Турция продолжит воевать с боевиками
14:31
Лидер мусульман Франции считает обвинения в юдофобии бредом
14:29
Сенат одобрил кандидитуру Помпео на пост госсекретаря
14:26
Инженер ХАМАСа, убитый в Малайзии - специалист по дронам
13:33
Инфильтрация вооруженных террористов из Газы
13:20
Канье Уэст признался в любви к Трампу
13:13
В День Независимости 5 000 резервистов подняли по тревоге
12:38
В Сайде взорвался командир "Хизбаллы"
12:37
Израиль поделится с миром панацеей от рака
12:07
Иран хвастается лазерной системой против беспилотников
11:52
Либерман: мы готовы уничтожить российские С-300 в Сирии
11:31
Беннет предъявил ультиматум правительству
10:15
Видео: так взорвали дом террориста
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus