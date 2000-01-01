24.04 19:24 MIGnews.com

Израиль: Чемпионата мира будут тарнслировать в резолюции 4К

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Корпорация общественного вещания «Кан» намерена транслировать игры Чемпионата мира по футболу на специально выделенном канале и в резолюции 4K, в четыре раза превышающей резолюцию вещания в HD.Корпорация начала подготовительные работы еще в прошлом году и теперь все игры — не менее 46 — будут транслироваться в 4K. Пока что неизвестно на каком именно канале будет вестись трансляция, но по предварительным данным это будет 511 канал. Всего Корпорация приобрела права на трансляцию 64 матчей Чемпионата мира, из которых она обязана транслировать 46.Тот факт, что трансляция будет вестись в столь высоком качестве, не может не радовать, но для того, чтобы телезритель в полной мере смог насладиться трансляцией, у него дома должны быть экран и декодер, поддерживающие технологию 4K. В Партнер ТВ заявили, что все декодеры, находящиеся в домах 64.000 клиентов, поддерживают технологию 4K. Компания спутникового телевидения YES также предлагает своим клиентам поддерживающие технологию декодеры, но за добавочную плату. В последнее время и компания кабельного телевидения HOT начала предлагать своим клиентам новые декодеры по более высокой цене.Вне зависимости от готовности телезрителей, трансляция 46 матчей будет вестись в резолюции 4K. На остальные 17 матчей Корпорация предложила приобрести права другим каналам, для чего вышла с тендером. За игру на групповом этапе Корпорация просила получить не менее 450,000 шекелей, в одной восьмой финала минимальная цена составила 550.000 шекелей, в четверти финала — 650.000 шекелей. Минимальная стоимость трансляции матча за 3 и 4 места составила 500 тысяч шекелей. На первом этапе принять участие в тендере могли только каналы, вещающие на открытой платформе, то есть каналы, входящие в пакет в декодере «Эйдан плюс». Тендер не вызвал большого интереса и только Кешет выразила готовность приобрести два матча. В результате в Корпорации приняли решение смягчить условия тендера, позволив принять в нем участие и каналам, транслирующим на платной платформе, к примеру, спортивным каналам.