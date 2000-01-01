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Канье Уэст признался в любви к Трампу

I love the way Candace Owens thinks — KANYE WEST (@kanyewest) 21 апреля 2018 г.

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Знаменитый американский рэп-исполнитель Канье Уэст, поделился, что разделяет взгляды Дональда Трампа. По словам ведущего американской радиостанции New York City Hot 97 Эбро Дардена, об этом муж Ким Кардашьян рассказал ему лично."Он сказал мне: «Я люблю Дональда Трампа»", - сказал Дарден своим коллегам по эфиру 23 апреля, обсуждая "твит" Уэста, в котором тот с одобрением отозвался о писательнице-консерваторше Кэндес Оуэнс.Дарден, являющийся сторонником Барака Обамы, сказал, что около получаса обсуждал со звездой рэпа его политические взгляды."Канье хочет перепрограммировать людей. Его конечная цель – поменять ход мыслей людей. Единственная причина, по которой ему нравится эта Кэндис, потому что она бросает вызов обычному ходу мыслей чернокожих", - сказал радиоведущий.В ходе беседы с Дарденом Уэст якобы признался в том, что Дональд Трамп оказался в числе немногих людей, которые поддержали его, когда он лечился от наркозависимости. Певец был огорчен тем, что люди демонизируют американского президента лишь потому что "его ход мыслей отличается от их".Также ведущий отметив, что раньше любил Канье Уэста, назвал его "самовлюбленным", "троллем" и "материалистом", который живет в мыльном пузыре и утратил связь с другими чернокожими."Во время разговора он несколько раз повторил: "Я просто хочу нести любовь, я просто хочу нести любовь". Я ответил ему: «Ты лжец, потому что люди, на которых ты равняешься, никак не связаны с любовью»", - сказал Дарден.