25.04 00:29 MIGnews.com

Ученые: любовь может стать помехой учебе, но не работе

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Возможно, в учебе любовь может стать помехой, но работе – нет. Влюбленные коллеги отлично справляются со своими обязанностями, выяснили исследователи, как пишет ladyportal.info.Служба исследований компании HeadHunter провела опрос с целью выяснить, на какие поступки может подвигнуть работников любовь, пишет rosbalt.ru.Основной вопрос был сформулирован следующим образом: "Если бы любимый человек работал с Вами в одном офисе, на что бы Вы решились ради него?".В исследовании приняли участие 1751 человек.36% опрошенных признались, что готовы ради любви работать больше и лучше – таким образом они хотели бы заслужить уважение в глазах второй половинки.29% согласны приходить раньше и уходить позже с работы, чтобы у них было больше совместно проведенных часов.Оказалось, что 21% влюбленных решились бы на сексуальные приключения в любых уголках родного офиса.На совсем уж радикальные поступки, такие как прикрытие должностного преступления (7%), кражу, махинации (2%) или обман коллеги (1%), готовы менее 10% опрошенных.На такие жертвы, как увольнение или отказ от любимой должности, решатся 10% и 3% работников соответственно.Интересно, что каждый пятый ради любви на работе не стал бы чем-то жертвовать или что-то предпринимать. При этом в своей жизни лишь 13% женщин и 18% мужчин совершали безумства на работе.