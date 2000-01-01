24.04 03:22 MIGnews.com

Левши попадают в ДТП чаще правшей

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Достаточно необычную тенденцию обнаружили британские страховики из компании Privilege - хотя левши легче и чаще сдают на права с первого раза, в различные дорожные происшествия они попадают примерно в полтора раза чаще правшей.В частности, за превышение скорости штрафы получают 28% водителей-левшей и 19% правшей, а за неправильную парковку - 26% и 23% соответственно. Кроме того, левши в среднем за 60 лет, проведенных за рулем, попадают в девять серьезных аварий, а правши – в восемь.Психологи отмечают, что причина этого, скорее всего, в том, что машины, дорожные знаки и прочие предметы, с которыми взаимодействуют водители, спроектированы исходя из особенностей правшей. Левшам же в таких условиях оказывается сложнее приспособиться к вождению.Но это никак не объясняет то, что, согласно исследованию Privilege, левши реже попадают в мелкие аварии, сопровождающиеся лишь вмятинами и царапинами на машине, а также чаще сдают экзамен по вождению с первого раза.