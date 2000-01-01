Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












Левши попадают в ДТП чаще правшей | Фото: Thinkstock24.04 03:22   MIGnews.com

Левши попадают в ДТП чаще правшей

Достаточно необычную тенденцию обнаружили британские страховики из компании Privilege - хотя левши легче и чаще сдают на права с первого раза, в различные дорожные происшествия они попадают примерно в полтора раза чаще правшей.

В частности, за превышение скорости штрафы получают 28% водителей-левшей и 19% правшей, а за неправильную парковку - 26% и 23% соответственно. Кроме того, левши в среднем за 60 лет, проведенных за рулем, попадают в девять серьезных аварий, а правши – в восемь.

Психологи отмечают, что причина этого, скорее всего, в том, что машины, дорожные знаки и прочие предметы, с которыми взаимодействуют водители, спроектированы исходя из особенностей правшей. Левшам же в таких условиях оказывается сложнее приспособиться к вождению.

Но это никак не объясняет то, что, согласно исследованию Privilege, левши реже попадают в мелкие аварии, сопровождающиеся лишь вмятинами и царапинами на машине, а также чаще сдают экзамен по вождению с первого раза.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
01:18
В Лондонском марафоне приняли участие 40 тысяч человек
00:21
Ученые: самый сексуальный акцент - у ирландцев
23:28
Ирак: Боевики ISIS убили 3 полицейских вблизи Мосула
22:21
Пассажиропоток между Израилем и Россией вырос на 25%
21:38
Израиль отказал Штатам в экстрадиции 18-летнего хакера
21:08
Экзит-пол: Макрон и Ле Пен проходят во второй раунд выборов
20:37
Магазин в Австралии: "Израильтян не обслуживаем"
19:55
Израиль получил три истребителя F-35l "Адир"  
19:31
Дутерте готов съесть террористов
17:26
Видео: еще один сумасшедший палестинец атаковал с ножом
17:20
Расследование против адвоката, атаковавшего Мири Регев
17:12
КНДР "одним ударом" потопит американский авианосец
16:55
Либерман призывает США разорвать связи с ООН
16:49
Вице-канцлер ФРГ призывает Израиль и ПА к переговорам
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus