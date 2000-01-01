Герцогиня Кембриджская на последнем мероприятии перед родами
Вчера у герцогини Кембриджской состоялось последнее официальное мероприятие перед родами. Рождение третьего ребенка запланировано на конец апреля, но Кэтрин уже отправилась в декрет.
Кэтрин и Уильям посетили общественный центр благотворительной организации St Luke's Trust. Она создает для местных жителей различные публичные мероприятия.
Герцогиня и принц вчера оказались на кухне этой организации и вместе с местными хозяйками, посещающими еженедельные занятия по кулинарии, которые проводятся центром, приготовили несколько аппетитных блюд для мероприятия. Готовили под чутким руководством шеф-повара Мэтта Джонса, а в процессе приготовления принц Уильям рассказал, что они с Кейт обожают готовить и часто делают это вместе с детьми.
"Мы обожаем пиццу. Я ее не готовлю, ее готовят мои дети", - пошутил принц. А герцогиня Кембриджская подтвердила, что принц Джордж и принцесса Шарлотта любят замешивать тесто и лепить из него. Впрочем, ничего удивительного в этом нет, подобными вещами любят заниматься многие дети, передает ТСН.