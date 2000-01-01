Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com









25.03 01:20   MIGnews.com

Герцогиня Кембриджская на последнем мероприятии перед родами

Вчера у герцогини Кембриджской состоялось последнее официальное мероприятие перед родами. Рождение третьего ребенка запланировано на конец апреля, но Кэтрин уже отправилась в декрет.

Кэтрин и Уильям посетили общественный центр благотворительной организации St Luke's Trust. Она создает для местных жителей различные публичные мероприятия.

Герцогиня и принц вчера оказались на кухне этой организации и вместе с местными хозяйками, посещающими еженедельные занятия по кулинарии, которые проводятся центром, приготовили несколько аппетитных блюд для мероприятия. Готовили под чутким руководством шеф-повара Мэтта Джонса, а в процессе приготовления принц Уильям рассказал, что они с Кейт обожают готовить и часто делают это вместе с детьми.

"Мы обожаем пиццу. Я ее не готовлю, ее готовят мои дети", - пошутил принц. А герцогиня Кембриджская подтвердила, что принц Джордж и принцесса Шарлотта любят замешивать тесто и лепить из него. Впрочем, ничего удивительного в этом нет, подобными вещами любят заниматься многие дети, передает ТСН.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
02:42
Верблюдов выгнали с конкурса красоты из-за ботокса
22:50
Биби назвал Совет по правам человека ООН "цирком абсурда"
22:23
Биньямина и Сару Нетаниягу опять допросят по "делу 4000"
21:58
У организатора теракта во Франции нашли записи об ISIS
20:57
Защитникам африканских нелегалов угрожают отрезать головы
19:57
Саудовский министр: Ядерная программа у нас будет и без США
19:27
Ортодоксы требуют отсадить женщин от мужчин в трамвае
18:56
Палестинцы возмущены урезанием Конгрессом денег на террор
18:29
Реакция арабских СМИ на новость об ударе ЦАХАЛа по реактору
16:55
Мерец переманивает депутатов Еш Атид и Сионистского лагеря
15:15
Песков опроверг информацию о письме Скрипаля
14:25
Задержан еще один подозреваемый по делу о теракте во Франции
13:25
СМИ: Скрипаль просил Путина о помиловании
12:54
Видео: схватка белки и змеи  
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus