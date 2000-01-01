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instagram 25.03 03:09   MIGnews.com

Елизавета II даст старт Лондонскому марафону

Королева Елизавета II будет присутствовать при старте ежегодного Лондонского марафона, который состоится 22 апреля.

В этом году, как ожидается, в забеге примут участие 40 тысяч человек.

Ее Величество, которой 21 апреля исполнится 92 года, даст старт марафону на территории Виндзорского замка.

"Для нас большая честь, что Ее Величество приняла приглашение", - заявил председатель организационного комитета марафона сэр Джон Сперлинг.

Елизавета Вторая нажмет кнопку для старта на специально сооруженном для этого подиуме напротив круглой башни Виндзорского замка в 10:00 по местному времени.

Это станет третьим в истории случаем, когда представитель королевской семьи запустит Лондонский марафон, проходящий с 1981 года.

Первой была принцесса Диана в 1988 году, а в прошлом году в открытии легендарного забега приняли участие герцог и герцогиня Кембриджские и принц Гарри, передает Би Би Си.
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