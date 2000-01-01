25.03 03:09 MIGnews.com

Елизавета II даст старт Лондонскому марафону

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Королева Елизавета II будет присутствовать при старте ежегодного Лондонского марафона, который состоится 22 апреля.В этом году, как ожидается, в забеге примут участие 40 тысяч человек.Ее Величество, которой 21 апреля исполнится 92 года, даст старт марафону на территории Виндзорского замка."Для нас большая честь, что Ее Величество приняла приглашение", - заявил председатель организационного комитета марафона сэр Джон Сперлинг.Елизавета Вторая нажмет кнопку для старта на специально сооруженном для этого подиуме напротив круглой башни Виндзорского замка в 10:00 по местному времени.Это станет третьим в истории случаем, когда представитель королевской семьи запустит Лондонский марафон, проходящий с 1981 года.Первой была принцесса Диана в 1988 году, а в прошлом году в открытии легендарного забега приняли участие герцог и герцогиня Кембриджские и принц Гарри, передает Би Би Си.