25.03 05:10 MIGnews.com

Скончалась первая победительница "Евровидения"

R.I.P. Lys Assia



Thank you for the memories ❤ pic.twitter.com/kspNM8ykvL — ren 🇧🇬🇬🇷🇫🇷🇧🇾🇩🇰 (@petrasmede) 24 марта 2018 г.

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Ушла из жизни швейцарская эстрадная певица Лиз Ассиа, в 1956-ом году победившая на конкурсе песни "Евровидение", который тогда проходил в первый раз.Как сообщил газете Blick ее бывший секретарь Жан Айхенбергер, в возрасте 94 лет артистка скончалась в больнице неподалеку от Цюриха 24 марта.В 1956 году она победила на первом конкурсе "Евровидение" с песней Refrain, которая впоследствии стала ее самым известным хитом.