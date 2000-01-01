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Скончалась первая победительница `Евровидения` | Фото: Albin Olsson, CC BY-SA 4.025.03 05:10   MIGnews.com

Скончалась первая победительница "Евровидения"

Ушла из жизни швейцарская эстрадная певица Лиз Ассиа, в 1956-ом году победившая на конкурсе песни "Евровидение", который тогда проходил в первый раз.

Как сообщил газете Blick ее бывший секретарь Жан Айхенбергер, в возрасте 94 лет артистка скончалась в больнице неподалеку от Цюриха 24 марта.


В 1956 году она победила на первом конкурсе "Евровидение" с песней Refrain, которая впоследствии стала ее самым известным хитом.

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