25.03 05:10 MIGnews.com
Скончалась первая победительница "Евровидения"
Ушла из жизни швейцарская эстрадная певица Лиз Ассиа, в 1956-ом году победившая на конкурсе песни "Евровидение", который тогда проходил в первый раз.
Как сообщил газете Blick ее бывший секретарь Жан Айхенбергер, в возрасте 94 лет артистка скончалась в больнице неподалеку от Цюриха 24 марта.
В 1956 году она победила на первом конкурсе "Евровидение" с песней Refrain, которая впоследствии стала ее самым известным хитом.
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