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Ортодоксы требуют отсадить женщин от мужчин в трамвае | Фото: Terrazzo/Flickr24.03 19:27   MIGnews.com

Ортодоксы требуют отсадить женщин от мужчин в трамвае

Ортодоксальная община Иерусалима призывает жителей израильской столицы к добровольной гендерной сегрегации в скоростном трамвае. В преддверии Песаха, когда на муниципальный транспорт выпадает наибольшая нагрузка, в иерусалимских синагогах и заселенных харедим районах были распространены листовки с призывом ездить раздельно.

"Дорогой еврей, должно быть, ты пользуется возможностью путешествовать по Иерусалиму на скоростном трамвае, и, должно быть, ты уже столкнулся с отсутствием скромности в салонах, особенно в летнее время. Хватит! Начиная с сегодняшнего дня, с Божьей помощью, каждую поездку мы все будем собираться в начале последнего вагона – в приятной обстановке и не допуская хилуль ашем (осквернение имени Всевышнего – ред.)", - говорится в тексте листовок.

Организаторы данной инициативы ожидают, что таким образом они добьются "более скромной и чистой атмосферы", но для этого они просят мужчин повлиять на женщин в своих семьях.

"Вы должны попросить дорогих дочерей своих сидеть в другом месте", - говорится в лифлетах.

Стоит отметить, что, когда только запускался скоростной трамвай, ортодоксы в муниципалитете Иерусалима выступали с аналогичным предложением. Оператор услуги CityPass даже принял их предложение, однако в январе 2011 года БАГАЦ признал это незаконным и пригрозил транспортным операторам уголовной ответственностью за указание женщинам, где им сидеть.

Поэтому председательница городской партии "Иерушалмим" Флер Хасан-Нахум назвала нынешнюю инициативу "старой уловкой". Она считает, что начинающаяся под видом добровольной инициативы очень скоро может закончиться насилием в отношении тех женщин, которые не захотят пересаживаться.

"Хватит относиться к женщинам, как к предметам. Если есть кто-то не может себя контролировать, это его личная проблема. Пусть такие люди идут пешком", - цитирует ее Ynet.
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