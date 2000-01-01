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Брэд Питт и Анджелина Джоли налаживают общение после развода 25.03 02:21   MIGnews.com

Брэд Питт и Анджелина Джоли налаживают общение после развода

41-летняя Анджелина Джоли) и 53-летний Брэд Питт пошли на мировую. Cтало известно, что бывшие супруги постарались забыть обиды и, наконец, начали мирно общаться, передает cosmo.ru.

Стало известно, что общение бывших возлюбленных налаживается: "Они начали разговаривать без лишних стрессов и напряжений. Естественно, они больше обсуждают детей и рабочие вопросы".

Также стало известно, что Брэду удалось нормализовать свое состояние, ведь бракоразводный процесс дался ему тяжело: "Конечно, они оба переживали развод, для каждого из них это был сложный период в жизни. Но сейчас Брэд успокоился и сфокусировался только на важных для себя вещах — детях и работе".

Во время развода Брэд сильно переживал за состояние детей, а также из-за того, что не сможет видеться с ними так часто, как ему бы хотелось. Американским таблоидам удалось выяснить, что сейчас он начал чаще встречаться с детьми, они даже приезжают к нему с ночевкой. Питт увиделся и со старшим сыном Мэддоксом, якобы из-за ссоры с которым и дал трещину союз Бранджелины.

Недавно стало известно, что Брэд Питт и Анджелина Джоли запустили совместный бизнес по производству именного оливкового масла. Масло первого холодного отжима можно пока приобрести только во Франции, но, по слухам, Брэд и Анджелина собираются заняться его продажами и в других странах. Стоимость одной бутылки — около 28 евро.
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