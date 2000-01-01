24.03 03:27 MIGnews.com

Дневник Кеннеди с панегириками Гитлеру продадут на аукционе

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Дневник 35-го президента США Джона Ф. Кеннеди, который он вел в молодые годы и в котором выражал восхищение нацистским лидером Адольфом Гитлером, выставлен на аукцион в Бостоне.В своих записях, сделанных в 1945 году, 28-летний Кеннеди утверждает, что Гитлер "вырвется из окружающей его сегодня ненависти как одна из самых значительных фигур в истории"."В нем была та материя, из которой создаются легенды", - писал будущий президент.Как пишет "Би-би-си", Кеннеди считал фюрера Третьего рейха обладателем "безграничных амбиций для своей страны, из-за чего его воспринимали угрозой миру". По мнению молодого Кеннеди, жизнь и смерть Гитлера были окружены загадками, которые "будут жить и разрастаться после него".Эти записи появились в дневнике после того как Кеннеди посетил чайный домик Гитлера "Кельштайнхаус" в Баварии через несколько месяцев после смерти нацистского лидера.Дневник продадут на торгах в Бостоне 26 апреля. Как ожидается, цена лота может составить около 200 тыс. долларов.Ранее дневник принадлежал Дейрдре Хендерсон, которая работала помощницей Кеннеди, когда он был сенатором. Она отрицает, что хоть слово в дневнике было написано с восхищением нацистским диктатором.