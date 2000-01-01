Дневник Кеннеди с панегириками Гитлеру продадут на аукционе
Дневник 35-го президента США Джона Ф. Кеннеди, который он вел в молодые годы и в котором выражал восхищение нацистским лидером Адольфом Гитлером, выставлен на аукцион в Бостоне.
В своих записях, сделанных в 1945 году, 28-летний Кеннеди утверждает, что Гитлер "вырвется из окружающей его сегодня ненависти как одна из самых значительных фигур в истории".
"В нем была та материя, из которой создаются легенды", - писал будущий президент.
Как пишет "Би-би-си", Кеннеди считал фюрера Третьего рейха обладателем "безграничных амбиций для своей страны, из-за чего его воспринимали угрозой миру". По мнению молодого Кеннеди, жизнь и смерть Гитлера были окружены загадками, которые "будут жить и разрастаться после него".
Эти записи появились в дневнике после того как Кеннеди посетил чайный домик Гитлера "Кельштайнхаус" в Баварии через несколько месяцев после смерти нацистского лидера.
Дневник продадут на торгах в Бостоне 26 апреля. Как ожидается, цена лота может составить около 200 тыс. долларов.
Ранее дневник принадлежал Дейрдре Хендерсон, которая работала помощницей Кеннеди, когда он был сенатором. Она отрицает, что хоть слово в дневнике было написано с восхищением нацистским диктатором.