Rambler's Top100










Опросы




Nakonu.com











Вайнштейн признан виновным в домогательствах и изнасиловании | Фото:24.02 19:31   MIGnews.com

Вайнштейн признан виновным в домогательствах и изнасиловании

Присяжные суда Нью-Йорка признали голливудского продюсера Харви Вайнштейна виновным по двум из пяти пунктов обвинения.

Об этом сообщает телеканал CNBC.
В частности, Вайнштейна признали виновным в изнасиловании женщины в отеле в 2013 году, а также в домогательствах к другой женщине в его квартире в Нью-Йорке в 2006 году.

Дело в отношении Вайнштейна также рассматривается в суде Калифорнии. Суд присяжных состоял из семи мужчин и пяти женщин.

Тем временем с продюсера сняли серьезные обвинения, которые могли привести его к пожизненному заключению. Речь идет о трех наиболее серьезных пунктах, среди которых - "хищническое сексуальное насилие" (predatory sexual assault).

Громкий скандал разгорелся, когда десятки женщин обвинили Вайнштейна в домогательствах. Среди "жертв" оказались известные актрисы Анджелина Джоли, Ума Турман и Эшли Джадд.

Вайнштейн на волне обвинений был уволен из собственной компании, а власти Нью-Йорка начали в его отношении расследование. Сам продюсер отрицал все обвинения.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
20:55
Откровения актрисы Дарьи Мороз: первый опыт был у отца
20:40
Террористы прекращают обстрелы: когда наступит тишина
20:35
ЦАХАЛ "отутюжил" еще несколько объектов террористов
20:34
Кутюрье Армани отменил свое шоу из-за коронавируса
20:28
Новая ракетная тревога на юге
20:22
У звезды "Гарри Поттера" рак третьей степени
20:13
Пушкова насмешили слова Трампа о мире между РФ и Украиной
20:07
Ракетная тревога в Киссуфим
19:57
Лицман и резкий рост цен на каннабис
19:52
"Патрон ФСБ" удивил военных обозревателей США
19:23
Новый удар ЦАХАЛ по террористам Газы
19:15
Видео: 24 часа обстрелов за 33 секунды
19:10
Сын Порошенко в Лондоне назвал себя русским  
19:03
"Исламский джихад" прекращает ракетный террор
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus