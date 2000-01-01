24.02 19:31 MIGnews.com

Вайнштейн признан виновным в домогательствах и изнасиловании

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Присяжные суда Нью-Йорка признали голливудского продюсера Харви Вайнштейна виновным по двум из пяти пунктов обвинения.Об этом сообщает телеканал CNBC.В частности, Вайнштейна признали виновным в изнасиловании женщины в отеле в 2013 году, а также в домогательствах к другой женщине в его квартире в Нью-Йорке в 2006 году.Дело в отношении Вайнштейна также рассматривается в суде Калифорнии. Суд присяжных состоял из семи мужчин и пяти женщин.Тем временем с продюсера сняли серьезные обвинения, которые могли привести его к пожизненному заключению. Речь идет о трех наиболее серьезных пунктах, среди которых - "хищническое сексуальное насилие" (predatory sexual assault).Громкий скандал разгорелся, когда десятки женщин обвинили Вайнштейна в домогательствах. Среди "жертв" оказались известные актрисы Анджелина Джоли, Ума Турман и Эшли Джадд.Вайнштейн на волне обвинений был уволен из собственной компании, а власти Нью-Йорка начали в его отношении расследование. Сам продюсер отрицал все обвинения.