Вайнштейн признан виновным в домогательствах и изнасиловании
Присяжные суда Нью-Йорка признали голливудского продюсера Харви Вайнштейна виновным по двум из пяти пунктов обвинения.
Об этом сообщает телеканал CNBC.
В частности, Вайнштейна признали виновным в изнасиловании женщины в отеле в 2013 году, а также в домогательствах к другой женщине в его квартире в Нью-Йорке в 2006 году.
Дело в отношении Вайнштейна также рассматривается в суде Калифорнии. Суд присяжных состоял из семи мужчин и пяти женщин.
Тем временем с продюсера сняли серьезные обвинения, которые могли привести его к пожизненному заключению. Речь идет о трех наиболее серьезных пунктах, среди которых - "хищническое сексуальное насилие" (predatory sexual assault).
Громкий скандал разгорелся, когда десятки женщин обвинили Вайнштейна в домогательствах. Среди "жертв" оказались известные актрисы Анджелина Джоли, Ума Турман и Эшли Джадд.
Вайнштейн на волне обвинений был уволен из собственной компании, а власти Нью-Йорка начали в его отношении расследование. Сам продюсер отрицал все обвинения.