24.02 20:55 MIGnews.com

Откровения актрисы Дарьи Мороз: первый опыт был у отца

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Актриса театра и кино Дарья Мороз поведала, почему охотно соглашается на "жаркие" роли в кино. Первый опыт в откровенных сценах получила она под четким руководством отца Юрия. В 23 года актриса снялась в фильме "Точка" - сыграла проститутку Нину "Мойдодырку". Дебютная роль Дарьи состоялась в душе, ее наградили премией "Silver Hugo" за лучшую женскую роль на Международном кинофестивале в Чикаго.Далее Дарья снялась в фильме бывшего мужа – режиссера Константина Богомолова, который во время съемок советовал "положить руку туда", "погладить здесь", "получить оргазм сейчас".На сегодняшний день самая запоминающаяся роль Даши - Лены Широковой в картине "Содержанки", где актерам дали свободу в постельных сценах, каждый сам определял насколько обнажаться и как себя вести.Мороз объяснила, что когда человек выбирает профессию актера, он должен быть готов к подобным сценам, в противном случае ему там делать нечего. Это всего лишь роль в кино, и важно это понимать.