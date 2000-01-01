24.02 19:10 MIGnews.com

Сын Порошенко в Лондоне назвал себя русским

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Человек очень прохожий на сына Порошенко Михаила побывал на состоявшемся 21 февраля в Лондоне концерте известного российского рэпера Face.На видео видно, что парень вышел на сцену и прокричал "русские в Лондоне". Об этом сообщает Telegram-канал "Политика Страны" со ссылкой на нардепа Александра Дубинского.Также сообщается, что в творчестве Face значительную часть представляют тексты, в которых выражается глубокое неуважение к стратегическому партнеру Украины - США и их руководству.