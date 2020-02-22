24.02 13:02 MIGnews.com

Бузова оконфузилась на концерте: безголосая фанерщица

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Певица Ольга Бузова опозорилась с выступлением на сольном концерте в Минске в Falcon Club Arena.По ее словам, на концертной программе "Принимай меня" был солд-аут: "Минск спасибо за вашу любовь и веру в меня билетов больше нет в продаже, у нас с вами сегодня солд-аут".Концерт был задержан на час, не успела Ольга выйти на сцену, как в зале начался визг восторга. А вот хейтеры написали о том, что пение Ольги не было слышно, из-за того, что ее фанаты постоянно пели вместе с ней. Также раскритиковали костюм, который якобы схож с нарядами Дженифер Лопес и Бейонсе.