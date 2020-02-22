Rambler's Top100










Опросы




Nakonu.com











Бузова оконфузилась на концерте: безголосая фанерщица 24.02 13:02   MIGnews.com

Бузова оконфузилась на концерте: безголосая фанерщица

Певица Ольга Бузова опозорилась с выступлением на сольном концерте в Минске в Falcon Club Arena.

По ее словам, на концертной программе "Принимай меня" был солд-аут: "Минск спасибо за вашу любовь и веру в меня билетов больше нет в продаже, у нас с вами сегодня солд-аут".

Концерт был задержан на час, не успела Ольга выйти на сцену, как в зале начался визг восторга. А вот хейтеры написали о том, что пение Ольги не было слышно, из-за того, что ее фанаты постоянно пели вместе с ней. Также раскритиковали костюм, который якобы схож с нарядами Дженифер Лопес и Бейонсе.




Поделиться
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
13:23
США контролируют ракетные угрозы Ирана
13:20
Нетаниягу: мы приготовили ХАМАСу что-то невообразимое
13:07
Видео: ракета взорвалась на детской площадке
12:59
НДИ-наш единственный выбор
12:53
По Израилю выпущены шесть ракет, пять сбиты
12:41
В Сдероте сирены ракетной тревоги
12:41
ЦАХАЛ закрывает дороги и школы из-за ракет из Газы
12:30
Обстрел Сдерота: перехвачены пять ракет
12:20
Турция попросила у Штатов ЗРК Patriot
12:15
Ганц об Охане: министр юстиции Эрдогана
11:59
Коронавирус: пациент повторно заразился после выздоровления
11:43
Видео: ракета взорвалась во дворе дома в Сдероте
11:37
Коронавирус: 50 человек умерли в Куме, главной святыне Ирана
11:25
Внутрибольничные инфекции уносят жизни израильтян
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus