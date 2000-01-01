25.02 04:23 MIGnews.com
Певца R Kelly обвиняют в изнасиловании несовершеннолетних
Известный американский певец и продюсер R Kelly (настоящее имя Роберт Сильвестр Келли) обвиняется в 10 случаях сексуального насилия.
Об этом в воскресенье, 24 февраля сообщает "Би-би-си
".
По данным источников, исполнителю инкриминируют принуждение к сексуальным отношениям при отягчающих обстоятельствах.
В чикагской прокуратуре заявили, что среди пострадавших 52-летней звезды были девушки возрастом от 13 до 17 лет.
"Обвинения против исполнителя касаются четырех жертв, трое из которых - несовершеннолетние. Согласно обвинению, инциденты произошли в период с 1998 по 2010 годы", - говорится в сообщении полиции.
Прокурор округа Кук Ким Фокс рассказал в беседе с журналистами, что против R. Kelly подано 10 заявлений. Кроме того, он добавил, что некоторые жалобы были поданы еще в 1998 году.
Согласно информации издания, певец предстал перед судом в субботу, 23 февраля. Представители фемиды установили для него залог в 1 млн долларов. Также у него конфисковали паспорт.
Сама знаменитость отрицает все обвинения, называя их фейковыми.
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