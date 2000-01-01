24.02 23:22 MIGnews.com

40 000 бегунов приняли участие марафоне в Израиле

Поделиться

Все по теме

Комментарии







Тель-авивский Samsung Marathon состоялся 22 февраля 2019 года. 40 000 бегунов приняли участие в крупнейшем спортивном событии года в Израиле.2500 международных участников из Китая, Германии, Польши, России, США, Великобритании, Италии, Франции и других стран приехали в город, чтобы принять участие в Тель-Авивском марафоне Samsung, включая большую делегацию элитных международных бегунов, пытающихся побить рекорд марафона и потенциально выиграть приз в размере 40000 долларов. Отмечается, что рекорд был установлен в 2015 году Уильямом Кипроно Ягоном из Кении, со временем 2:10:30.Деми Самуэль Гетачью из Эфиопии выиграл марафон в этом году. Он пересек финишную черту за 2 часа, 14 минут и 30 секунд. Маргарет Вангуи Ньюгуна из Кении выиграла женскую гонку за 2 часа 40 минут и 25 секунд.