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Dolce Divani открывает новый филиал в Хайфе! 24.02 11:59   MIGnews.com

Dolce Divani открывает новый филиал в Хайфе!

Сеть итальянской дизайнерской мебели Dolce Divani празднует открытие нового филиала в Хайфе и предлагает скидку до 60% на коллекцию 2019 года!

Dolce Divani открывает новый филиал в Хайфе!


Итальянская мебель славится высоким качеством и удивительной элегантностью еще со времен Ренессанса. Уже тогда сильные мира сего старались обставить свои особняки и усадьбы предметами интерьера от итальянских мастеров. Эта традиция продолжается и сегодня: мебель из Италии по-прежнему уникальна, изящна и комфортна, при этом она способна сочетать наследие веков и современные технологии. Эта комбинация придает ей функциональность, долговечность и неповторимый стиль.

Dolce Divani открывает новый филиал в Хайфе!


Dolce Divani - пример лучших традиций и великолепного качества. Коллекции разрабатываются итальянскими дизайнерами, которые отдают предпочтения комфорту и эстетике. Особое внимание в изготовлении мягкой мебели мастера уделяют ее обивке, выполненной из лучших материалов по самым высоким стандартам.

Dolce Divani открывает новый филиал в Хайфе!


Сеть Dolce Divani существует на рынке 15 лет, а ее мебель пользуется огромным спросом, благодаря немедленным поставкам, широкому ассортименту, возможность бесплатного вывоза старой мебели и ценам, гораздо ниже, чем у конкурентов, так как работает напрямую с производителем, а не через посредников.

Dolce Divani открывает новый филиал в Хайфе!


Особой популярностью в последние годы стали пользоваться диваны-реклайнеры – замечательное изобретение для стопроцентного расслабления. Они позволяют принять самый комфортный вариант отдыха, с помощью выдвигающейся подставки для ног и откидывающейся спинке.

Dolce Divani открывает новый филиал в Хайфе!


Кроме этого, в магазинах сети вы найдете удобные и стильные салонные диваны, диваны-кровати, кресла и многое другое. Мебель Dolce Divani подходит и для просторных помещений, и для небольших комнат, наполняя их положительной энергетикой, придавая неповторимый уют и индивидуальность.

По случаю открытия нового филиала в Хайфе сеть Dolce Divani предлагает скидку до 60% на коллекцию 2019. Самое время создать новый облик своему дому, ведь настоящая итальянская мебель – это всегда удобно, стильно, эффектно.

Dolce Divani открывает новый филиал в Хайфе!


Мероприятие действительно только в новом филиале в Хайфе.

Дополнительная информация на сайте Dolce Divani: http://egoeast.co.il/dolcedivani/


Dolce Divani открывает новый филиал в Хайфе!

Dolce Divani открывает новый филиал в Хайфе!


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