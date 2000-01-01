Dolce Divani открывает новый филиал в Хайфе!

Сеть итальянской дизайнерской мебели Dolce Divani празднует открытие нового филиала в Хайфе и предлагает скидку до 60% на коллекцию 2019 года!
Итальянская мебель славится высоким качеством и удивительной элегантностью еще со времен Ренессанса. Уже тогда сильные мира сего старались обставить свои особняки и усадьбы предметами интерьера от итальянских мастеров. Эта традиция продолжается и сегодня: мебель из Италии по-прежнему уникальна, изящна и комфортна, при этом она способна сочетать наследие веков и современные технологии. Эта комбинация придает ей функциональность, долговечность и неповторимый стиль.
Dolce Divani - пример лучших традиций и великолепного качества. Коллекции разрабатываются итальянскими дизайнерами, которые отдают предпочтения комфорту и эстетике. Особое внимание в изготовлении мягкой мебели мастера уделяют ее обивке, выполненной из лучших материалов по самым высоким стандартам.
Сеть Dolce Divani существует на рынке 15 лет, а ее мебель пользуется огромным спросом, благодаря немедленным поставкам, широкому ассортименту, возможность бесплатного вывоза старой мебели и ценам, гораздо ниже, чем у конкурентов, так как работает напрямую с производителем, а не через посредников.
Особой популярностью в последние годы стали пользоваться диваны-реклайнеры – замечательное изобретение для стопроцентного расслабления. Они позволяют принять самый комфортный вариант отдыха, с помощью выдвигающейся подставки для ног и откидывающейся спинке.
Кроме этого, в магазинах сети вы найдете удобные и стильные салонные диваны, диваны-кровати, кресла и многое другое. Мебель Dolce Divani подходит и для просторных помещений, и для небольших комнат, наполняя их положительной энергетикой, придавая неповторимый уют и индивидуальность.
По случаю открытия нового филиала в Хайфе сеть Dolce Divani предлагает скидку до 60% на коллекцию 2019. Самое время создать новый облик своему дому, ведь настоящая итальянская мебель – это всегда удобно, стильно, эффектно.
Мероприятие действительно только в новом филиале в Хайфе.