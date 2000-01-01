25.02 00:27 MIGnews.com

Актер Брендан Фрейзер признался, что его домогался мужчина

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49-летний канадско-американский актер Брендан Фрейзер, прославившийся ролями в сериале "Клиника" и фильмах "Мумия", "Мумия возвращается", "Ослепленный желанием", заявил, что, подобно многим голливудским звездам, стал жертвой сексуального домогательства.Об этом актер рассказал в интервью журналу GQ в пятницу, 23 февраля.По словам Фрейзера, это произошло 15 лет назад и, возможно, способствовало уничтожению его карьеры.В интервью изданию он рассказал, что в 2003 году Филипп Берк, тогда президент Голливудской ассоциации иностранной прессы, домогался его.Инцидент произошел на публике во время летнего завтрака организации. В переполненной комнате Берк потянулся, чтобы пожать руку актера, но вместо этого схватил его за зад и продолжал щупать. Фрейзер говорит, что его охватили паника и страх. Он смог вырваться из рук Берка, но почувствовал себя униженным.Фрейзер вернулся домой и рассказал своей тогдашней жене Эфтон Смит, что случилось. Он говорит, что не стал обнародовать эту историю тогда, потому что не хотел "вариться в этой каше".Актер отмечает, что в случившемся он винил себя. Постоянное подавленное состояние заставило его на время уйти из большого кино. В результате его вполне успешная карьера оказалась прервана.Берк, комментируя инцидент, называет рассказ Фрейзера клеветой. Также Филипп добавил: "Я не признаю, что сделал что-то плохое, но если я сделал то, что расстроило мистера Фрейзера, то я прошу прощения".Однако после 2003 года Фрейзера практически не приглашали на "Золотой глобус".