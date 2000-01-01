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Назван лучший злодей киновселенной Marvel 25.02 04:30   MIGnews.com

Назван лучший злодей киновселенной Marvel

Издание Business Insider (BI) назвало Эрика Киллмонгера, главного врага Черной Пантеры, лучшим злодеем в киновселенной Marvel.

BI пишет, что образы злодеев — одна из самых больших проблем в фильмах по комиксам Marvel. У антагонистов, как правило, нечетко прописаны мотивы и цели, и во многих из них "не чувствуется реальной угрозы для главных героев", полагает издание.

Режиссеру же "Черной Пантеры" удалось сделать Киллмонгера в исполнении Майкла Бакари Джордана одним из лучших злодеев в истории Marvel и в истории кино вообще, утверждает BI. В фильме много внимания уделено предыстории персонажа, кроме того, причина, "по которой он борется [с главным героем], вполне разумна".
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