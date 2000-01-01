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скриншот с видео25.02 03:22   MIGnews.com

Билл Гейтс опозорился на американском шоу

Американский миллиардер, основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс не знает цен на популярные товары.

Инцидент произошел на комедийном "Шоу Эллен Дедженерес".

Компьютерный магнат не справился с вопросом о стоимости товаров для дома в американских супермаркетах. Биллу Гейтсу показали пять популярных среди американцев предметов, в частности, рисовую смесь, сырную тарелку и зубную нить, а потом попросили угадать цены. Миллиардер называл суммы значительно выше их реальной стоимости. Правда, предприниматель не сразу предупредил ведущую, что давно не ходил в магазины. Он очень удивился таким низким ценам в супермаркетах.

К слову, состояние Билла Гейтса оценивается в свыше 91 миллиард долларов. Ежегодно компьютерный магнат вместе с женой Мелиндой Гейтс жертвуют на благотворительность несколько миллиардов долларов, передает ТСН.
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