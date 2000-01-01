Билл Гейтс опозорился на американском шоу

Американский миллиардер, основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс не знает цен на популярные товары.
Инцидент произошел на комедийном "Шоу Эллен Дедженерес".
Компьютерный магнат не справился с вопросом о стоимости товаров для дома в американских супермаркетах. Биллу Гейтсу показали пять популярных среди американцев предметов, в частности, рисовую смесь, сырную тарелку и зубную нить, а потом попросили угадать цены. Миллиардер называл суммы значительно выше их реальной стоимости. Правда, предприниматель не сразу предупредил ведущую, что давно не ходил в магазины. Он очень удивился таким низким ценам в супермаркетах.
К слову, состояние Билла Гейтса оценивается в свыше 91 миллиард долларов. Ежегодно компьютерный магнат вместе с женой Мелиндой Гейтс жертвуют на благотворительность несколько миллиардов долларов, передает ТСН.