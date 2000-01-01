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24.02 22:06   MIGnews.com

Умерла британская актриса Эмма Чэмберс

Британская актриса Эмма Чэмберс умерла в возрасте 53 лет. Об этом сообщил агент артистки Джон Грант.

"С грустью сообщаем о смерти актрисы Эммы Чэмберс", — цитирует RT Гранта.

Он отметил, что Чэмберс скончалась "по естественным причинам".

"На протяжении многих лет Эмма создавала множество персонажей и проделывала огромную работу. Она приносила смех и радость многим, и им будет очень её не хватать", — заявил агент актрисы.

Чэмберс известна по ролям в сериале "Викарий из Дибли" и фильме "Ноттинг Хилл".
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