24.02 22:06 MIGnews.com

Умерла британская актриса Эмма Чэмберс

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Британская актриса Эмма Чэмберс умерла в возрасте 53 лет. Об этом сообщил агент артистки Джон Грант."С грустью сообщаем о смерти актрисы Эммы Чэмберс", — цитирует RT Гранта.Он отметил, что Чэмберс скончалась "по естественным причинам"."На протяжении многих лет Эмма создавала множество персонажей и проделывала огромную работу. Она приносила смех и радость многим, и им будет очень её не хватать", — заявил агент актрисы.Чэмберс известна по ролям в сериале "Викарий из Дибли" и фильме "Ноттинг Хилл".