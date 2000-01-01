25.02 01:27 MIGnews.com

На стоянке во Франции нашли украденную картину Дега

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Во Франции обнаружили картину, которая может оказаться знаменитой картиной Эдгара Дега под названием "Хористы", похищенной в 2009 году из музея Марселя.Об этом в субботу, 24 февраля сообщает France Presse.По данным издания, полотно нашли сотрудники таможенной службы, когда осматривали багажное отделение автобуса на автостоянке в департаменте Сена и Марна. Никто из пассажиров не предъявил свои права на картину.Представители ведомства считают, что все указывает на то, что полицейские обнаружили именно тех "Хористов", которые были предоставлены парижским музеем Орсе марсельскому музею Кантини."Проводится экспертиза, вызван соответствующий специалист музея. Эта женщина считает, что речь действительно может идти о похищенной картине Дега. Однако решено продолжить изучение произведения", — отметил представитель музея.В парижском музее Орсе пока не подтверждают данную информацию, так как подлинность полотна еще не определена.Известно, что картина "Хористы" была создана Дега в 1877 году. У полотна небольшой размер — 32 см на 27 см. На нем изображены стоящие в театральных костюмах на оперной сцене участники небольшого хора. По данным Объединения французских музеев, стоимость знаменитого творения импрессиониста оценивается в 800 тысяч евро.