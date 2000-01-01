25.02 02:34 MIGnews.com

Археологи нашли артефакт с подписью библейского пророка

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Группа археологов из Еврейского университета Иерусалима во главе с профессором Эйлатом Мазаром обнаружила уникальный артефакт, на котором остался оттиск печатки библейского пророка Исайи, жившим в 700-х годах до нашей эры.Об этом в субботу, 24 февраля сообщает The Daily Beast со ссылкой на публикацию от 22 февраля в журнале Biblical Archaeology Review (BAR).Глиняный артефакт, который представляет собой осколок печати, содержит слово "nvy", означающее согласно Торе одно из личных имен известного библейского персонажа.Сомнение ученых вызывает тот факт, что в названии пророка в древнееврейском алфавите обычно присутствовала буква "aleph", которой на обнаруженном оттиске нет.Археологам удалось установить, что глиняная печать, обнаруженная на глубине в 3 метра, имеет возраст в 2 700 лет. Также примечательным фактом, который может свидетельствовать о том, что оттиск действительно являлся именной подписью пророка Исайи, является обнаружение личной печати царя Езекии, которая находилась недалеко от первой находки.Надпись можно прочесть как "Yeshaˈyah[u] NVY". Первое слово – это имя "Исайя", которое в переводе с древнееврейского означает "Господь спасает". Второе может означать "пророк": это слово пишется с буквой "алеф" в конце, но в Библии иногда встречается и без нее, как на оттиске."Таким образом, оттиск может быть первым археологическим и самым ранним внебиблейским свидетельством о пророке Исайе", - подчеркивает профессор Еврейского университета.По данным издания, находку обнаружили во время раскопок ранее не поврежденной древней кучи мусора. Там же были найдены древние фигурки, обломки керамической посуды, кусочки слоновой кости и глиняные предметы."Если учесть значение Исайи в истории религии, этот отпечаток печати очень важен как для иудеев так и для христиан", - говорит Эйлат Мазар.