Археологи нашли артефакт с подписью библейского пророка
Группа археологов из Еврейского университета Иерусалима во главе с профессором Эйлатом Мазаром обнаружила уникальный артефакт, на котором остался оттиск печатки библейского пророка Исайи, жившим в 700-х годах до нашей эры.
Об этом в субботу, 24 февраля сообщает The Daily Beast со ссылкой на публикацию от 22 февраля в журнале Biblical Archaeology Review (BAR).
Глиняный артефакт, который представляет собой осколок печати, содержит слово "nvy", означающее согласно Торе одно из личных имен известного библейского персонажа.
Сомнение ученых вызывает тот факт, что в названии пророка в древнееврейском алфавите обычно присутствовала буква "aleph", которой на обнаруженном оттиске нет.
Археологам удалось установить, что глиняная печать, обнаруженная на глубине в 3 метра, имеет возраст в 2 700 лет. Также примечательным фактом, который может свидетельствовать о том, что оттиск действительно являлся именной подписью пророка Исайи, является обнаружение личной печати царя Езекии, которая находилась недалеко от первой находки.
Надпись можно прочесть как "Yeshaˈyah[u] NVY". Первое слово – это имя "Исайя", которое в переводе с древнееврейского означает "Господь спасает". Второе может означать "пророк": это слово пишется с буквой "алеф" в конце, но в Библии иногда встречается и без нее, как на оттиске.
"Таким образом, оттиск может быть первым археологическим и самым ранним внебиблейским свидетельством о пророке Исайе", - подчеркивает профессор Еврейского университета.
По данным издания, находку обнаружили во время раскопок ранее не поврежденной древней кучи мусора. Там же были найдены древние фигурки, обломки керамической посуды, кусочки слоновой кости и глиняные предметы.
"Если учесть значение Исайи в истории религии, этот отпечаток печати очень важен как для иудеев так и для христиан", - говорит Эйлат Мазар.