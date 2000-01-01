Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












Ведьмы всего мира наложат заклятие `изгнания` Трампа | Фото: Thinkstock24.02 21:27   MIGnews.com

Ведьмы всего мира наложат заклятие "изгнания" Трампа

Какие только силы не мобилизовались, чтобы сместить Дональда Трампа с поста президента Соединенных Штатов. Как сообщает издание Metro, против республиканца выступили… ведьмы.

В соцсети Facebook женщины, практикующие колдовство, призвали всех владеющих "силой", присоединиться к ритуалам "сковывания Трампа и всех его пособников", которые будут проводиться при убывающей луне, и начнутся с полуночи 24 февраля по нью-йоркскому времени.

Всем, кто хочет присоединиться к заклятию "изгнания" Трампа, необязательно присутствовать в Нью-Йорке. Оказывается, что в век цифровых технологий поучаствовать можно даже посредством Facebook, Twitter и других соцсетей.

В "арсенале" ведьмам необходимо иметь определенный набор: "нелестную" фотографию Трампа малого размера, карту "Башня" из колоды Таро, свечной огарок оранжевого цвета, иголку или мелкий гвоздик, а также отражения четырех стихий – огня (белую свечу), воды (чашу с водой), земли (чашу с солью) и воздуха (птичье перо), зажигалкой и блюдо с песком. Помимо этого им понадобятся кусочки серного колчедана, серы, черные нити и мелкая морковка.

Помимо 24 февраля, следующие даты для ритуалов: 26 марта, 24 апреля, 23 мая; 21 июня (одна из важнейших дат –день летнего солнцестояния), 21 июля, 19 августа и тд.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
21:50
"Мусульмане обязаны уничтожить раковую опухоль сионизма"
20:58
Израильтянина депортируют за шутку о бомбе в самолете
20:37
Третий испанский город отказался от поддержки BDS
19:59
Израильтянин арестован за селфи в Нью-Йорке
19:33
Индонезия не пропустила самолет Нетаниягу
18:29
Геям и лесбиянкам разрешили жениться в Словении
17:50
Новый главарь ХАМАСа в секторе Газа появился на публике
17:33
На берег Филиппин вынесло тушу "лохматого монстра"
16:53
Британца посадили в тюрьму за поклонение Адольфу Гитлеру
16:25
Биби запретил министрам сливать данные о встрече с Трампом
15:51
Трансгендерный отчим Ким Кардашьян - Трампу: Это катастрофа  
15:15
КНДР пообещала наращивать ядерный потенциал
14:55
Ирак приказал наносить авиаудары по боевикам ISIS в Сирии
14:28
ООН назвал приговор Азарии "мягким и неприемлемым"
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus