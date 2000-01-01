24.02 21:27 MIGnews.com

Ведьмы всего мира наложат заклятие "изгнания" Трампа

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Какие только силы не мобилизовались, чтобы сместить Дональда Трампа с поста президента Соединенных Штатов. Как сообщает издание Metro, против республиканца выступили… ведьмы.В соцсети Facebook женщины, практикующие колдовство, призвали всех владеющих "силой", присоединиться к ритуалам "сковывания Трампа и всех его пособников", которые будут проводиться при убывающей луне, и начнутся с полуночи 24 февраля по нью-йоркскому времени.Всем, кто хочет присоединиться к заклятию "изгнания" Трампа, необязательно присутствовать в Нью-Йорке. Оказывается, что в век цифровых технологий поучаствовать можно даже посредством Facebook, Twitter и других соцсетей.В "арсенале" ведьмам необходимо иметь определенный набор: "нелестную" фотографию Трампа малого размера, карту "Башня" из колоды Таро, свечной огарок оранжевого цвета, иголку или мелкий гвоздик, а также отражения четырех стихий – огня (белую свечу), воды (чашу с водой), земли (чашу с солью) и воздуха (птичье перо), зажигалкой и блюдо с песком. Помимо этого им понадобятся кусочки серного колчедана, серы, черные нити и мелкая морковка.Помимо 24 февраля, следующие даты для ритуалов: 26 марта, 24 апреля, 23 мая; 21 июня (одна из важнейших дат –день летнего солнцестояния), 21 июля, 19 августа и тд.