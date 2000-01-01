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Геям и лесбиянкам разрешили жениться в Словении | Фото: Thinkstock24.02 18:29   MIGnews.com

Геям и лесбиянкам разрешили жениться в Словении

В Словении разрешили однополые браки – 24 февраля гомосексуальные пары получили такие же права как и гетеросексуальные кроме одного - совместного усыновления детей.

Как сообщает Reuters, как ни странно, но первая церемония бракосочетания пройдёт отнюдь не в столице – в Любляне вообще пока нет геев и лесбиянок, желающих заключить брак. Первая однополая свадьба в Словении пройдет в городе Марибор в субботу, 25 февраля.

Стоит отметить, что закон о легализации однополых браков словенский парламент принял еще в 2016 году – спустя 10 десять месяцев после соответствующего референдума. Заключать гражданские союзы однополые пары Словении могли с 2006 года.

Однако на достигнутом активисты ЛГБТ-движения останавливаться не желают. По их словам разрешение однополых браков без права на усыновление и искусственное оплодотворение означает, что люди не равны в правах.
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