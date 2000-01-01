24.02 17:33 MIGnews.com

На берег Филиппин вынесло тушу "лохматого монстра"

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Юзеры социальных сетей поражены фотографиями неизвестного существа, которое вынесло на берег океана на филиппинском острове Динагат после недавно произошедшего мощного землетрясения магнитудой 6,7 балла. Снимки были опубликованы и в The Daily Mail.Отмечается, местные жители активно фотографировались на фоне 6-метровой "лохматой" белесой туши и публиковали в соцсетях удивительные снимки.Несмотря на самые невероятные версии происхождения данного вида – от гибрида полярного медведя с китом и до мифического животного Аппа из мультфильма "Аватар: Легенда об Аанге" – ученые все же склоняются к тому, что это полуразложившийся труп кита. К такому выводу пришли эксперты из Бюро рыболовства и водных ресурсов Филиппин."Из-за крайней степени разложения тела окончательно не ясно, к какому именно виду китовых он принадлежит", - говорится в заявлении ведомства.