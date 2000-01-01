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На берег Филиппин вынесло тушу `лохматого монстра` | Фото: Marjorie Cabatingan Aboy/Facebook24.02 17:33   MIGnews.com

На берег Филиппин вынесло тушу "лохматого монстра"

Юзеры социальных сетей поражены фотографиями неизвестного существа, которое вынесло на берег океана на филиппинском острове Динагат после недавно произошедшего мощного землетрясения магнитудой 6,7 балла. Снимки были опубликованы и в The Daily Mail.

Отмечается, местные жители активно фотографировались на фоне 6-метровой "лохматой" белесой туши и публиковали в соцсетях удивительные снимки.

Несмотря на самые невероятные версии происхождения данного вида – от гибрида полярного медведя с китом и до мифического животного Аппа из мультфильма "Аватар: Легенда об Аанге" – ученые все же склоняются к тому, что это полуразложившийся труп кита. К такому выводу пришли эксперты из Бюро рыболовства и водных ресурсов Филиппин.

"Из-за крайней степени разложения тела окончательно не ясно, к какому именно виду китовых он принадлежит", - говорится в заявлении ведомства.
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