25.02 00:35 MIGnews.com

Видео с "пандой-прилипалой" собрало миллионы просмотров

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Видео, на котором запечатлен детеныш панды, который мешает работнику зоопарка убирать территорию вольера, всего за два дня набрало 95 млн. просмотров в Facebook.Сообщается, что забавный и умиляющий случай произошел в Центре разведения больших панд в китайской провинции Сычуань.На кадрах мы видим, как малыш панды пытается привлечь внимание работника мешая выполнять ему свою работу. Детеныш обхватывает лапами ногу мужчины, буквально "прилипая" к нему, кусает его за брюки и всячески мешает рабочему процессу сотрудника зоопарка.Пользователи соцсети единогласно пришли к выводу, что работнику можно только позавидовать.