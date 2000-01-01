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В Китае из-за коронавируса отменили киносеансы 25.01 05:40   MIGnews.com

В Китае из-за коронавируса отменили киносеансы

Власти Китая приняли решение из-за начавшейся эпидемии коронавируса отменить прокат всех кинорелизов новых фильмов, которые планировалось демонстрировать на больших экранах на китайский Новый год.

В течение праздничной недели, которая традиционно является одной из самых прибыльных, должны были выйти такие фильмы, как "Женская волейбольная сборная", "Затерянные в России", "Детектив из Чайнатауна 3", "Медведи Буни" и другие. Об этом сообщает Variety.

Всего были отменены показы семи фильмов. Некоторые из фильмов можно будет посмотреть бесплатно онлайн.


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