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Цена успеха: Билли Айлиш задумалась о самоубийстве | Фото:25.01 03:15   MIGnews.com

Цена успеха: Билли Айлиш задумалась о самоубийстве

Американская поп-певица, 18-летняя Билли Айлиш, добившаяся за короткий срок бешенной популярности по всему миру, хотела покончить собой.

Соответствующее признание она сделала перед тем, как попала сразу в шесть номинаций на музыкальную премию "Грэмми", которая состоится 26 января, передает Daily Mail.

Молодая артистка призналась, что успех и связанная с ним потеря друзей привели ее к серьезной депрессии.
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still here

Публикация от BILLIE EILISH (@billieeilish)


"Я была так несчастна в прошлом году. Не хочу сгущать краски, но я сомневалась, что доживу до 17. Помню случай в Берлине. Я была одна в отельном номере, где было окно. Боже, я помню, как плакала, потому что думала о том, как умру", – призналась Билли.

Айлиш призналась, что не пошла на этот шаг из-за близких родственников и матери Мэгги, которая затащила молодую исполнительницу к психотерапевту и сократила ее график.

Отметим, что Били Айлиш предрекли судьбу одной из самых успешных исполнительниц в 2016 году, когда вышел ее дебютный сингл Ocean Eyes. Начинающая звезда тогда подписала контракт с крупным лейблом Interscope и вскоре выпустила мини-альбом Don’t Smile At Me, который вошел в топ-15 по предзаказам на Apple Music.
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THANK YOU AMAS 😁

Публикация от BILLIE EILISH (@billieeilish)



Первый полноформатный альбом под названием WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO? Билли выпустила в 2019 году. За год до презентации пластинку окрестили самым ожидаемым релизом 2019-го. Только в Apple Music было сделано свыше 800 тысяч предзаказов до премьеры.

В итоге альбом Айлиш дебютировал под номером один в чарте Billboard 200, а также на UK Albums Chart. Айлиш стала первым артистом, родившемся в 00-х годах, пластинка которого заняла первое место в престижных чартах США и в Великобритании. А сингл Bad Guy вышел на первое место американского хит-парада Billboard Hot 100.




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@ELLEUSA COVER

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