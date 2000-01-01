24.01 16:41 MIGnews.com

Названы лучшие города для семей в 2020 году

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Хельсинки назвали городом № 1 в мире для семей в 2020 году.Финская столица была удостоена награды после того, как исследователи проанализировали 150 городов и 16 факторов.Также были опрошены и семейные пары, проживающие в городах, на предмет того, что они думают о том, где они живут.Квебек в Канаде занимает второе место в рейтинге, Осло-третье, а Лондон-скромное 55-е место, в то время как Лос-Анджелес занимает первое место по активности детей.Последующие места в ТОП-10 распределились следующим образом: Мюнхен (4-е место), Копенгаген (5-е), Стокгольм (6-е), Рейкьявик (7-е), Калгари (8-е), Монреаль (9-е) и Гетеборг в Швеции (10-е).