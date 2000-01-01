Ночь в Доме Джульетты в Вероне стала реальностью

Площадка аренды жилья Airbnb объявила, что одна пара сможет переночевать в историческом здании, одном из главных туристических достопримечательностей Вероны – Casa di Giulietta ("Доме Джульетты").
Здание было перестроено - появился тот самый знаменитый балкон Джульетты. Для него использовали плиту от античного саркофага.
Сейчас в дворике установлена скульптура героини пьесы, а на внутренних стенах арки, ведущей к дому, влюбленные оставляют надписи.
Чтобы оказаться в этом месте, влюбленным нужно будет написать письмо с подробным описанием своей истории любви и объяснить, почему они будут идеальными гостями для романтического отдыха. Ведь на ночь в Доме Джульетты никто не оставался с 1930-х годов, пишет LuxuryLaunches.
Победители проведут ночь в спальне Джульетты на кровати из фильма Франко Дзефирелли 1968 годов, прогуляются по Вероне в рамках специального туристического тура и отужинают при свечах. Блюда для них приготовит шеф-поваром с двумя звездами Мишлен Джанкарло Пербеллини.