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Мама из Силиконовой долины ищет мега няню 24.01 13:40   MIGnews.com

Мама из Силиконовой долины ищет мега няню

Генеральный директор Силиконовой долины ​​Кимберли Харрингтон опубликовала вакансию высококвалифицированной няни, которая умеет кататься на лыжах, ездить за рубеж и там организовывать праздники, готовить вкусные веганские блюда - и должна работать по выходным.

Няня должна посвятить следующие пять лет своей жизни заботе о 10-летних близняшках женщины. Для будущей няни есть целое руководство от Кимберли.

"Основными обязанностями являются обеспечение четкой организации семьи и персонала, а также приготовление еды из экологически чистых продуктов, отвечающих требованиям (из-за аллергии), планирование отпусков, лагерей и занятий после школы, выполнение поручений и проведение времени с детьми", - говорится в описании работы.

Всего нужно работать пять дней в неделю - примерно с 11:30 до 20:00 с воскресенья по четверг или с понедельника по пятницу.

У няни должно быть высшее образование, ведь нужно помогать с домашней работой и играть в математические игры.

Няня обязана продумывать варианты отпуска, исходя из уровня развития детей и необходимости отдыха мамы. Финансовый аспект также нужно учитывать при планировании отдыха, закупок, праздников, пишет DailyMail.

Знание командных видов спорта - преимущество.


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