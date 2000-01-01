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instagram.com 25.01 05:16   MIGnews.com

Бельгийская модель призналась в интерсексуальности

Бельгийская модель Ханне Габи Одиле призналась в том, что она родилась с мужскими и женскими половыми признаками одновременно. Она рассказала, что в возрасте 10 лет ей удалили неопустившиеся яички, так как это могло спровоцировать развитие рака.

Модель родилась с синдромом нечувствительности к андрогенам, при котором у девочек появляется мужской набор хромосом. В 18-летнем возрасте Ханне сделали еще одну операцию – кольпопластика.

"Мне очень важно разрушить табу здесь и сейчас. В наши дни говорить об этом, должно быть абсолютно нормально", - подчеркнула Ханне Одиле в интервью USA Today.

По словам модели, она хотела донести до общественности, что в интерсексуальности нет ничего ужасного, и родителям не стоит водить детей на порой не обязательные операции.

В свою очередь муж бельгийки очень гордится супругой и надеется, что ее история послужит примером для других интерсексуалов, пишет Би би Си.
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