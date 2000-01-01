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Женщины чаще мужчин ищут партнера на одну ночь | Фото: Thinkstock25.01 04:27   MIGnews.com

Женщины чаще мужчин ищут партнера на одну ночь

Норвежские исследователи выяснили, что представительницы женского пола намного чаще ищут секса на одну ночь. К такому выводу ученые пришли после проведенного эксперимента.

В рамках исследования добровольцам нужно было ответить на ряд вопросов об интимной жизни лишь ответами: да или нет. Проанализировав данные, специалисты установили, что более 80% женщин не против заняться случайным сексом еще раз, в то время как лишь 40% мужчин не против повторить такой опыт.

Также результаты показали, что то 30% женщин и 20% мужчин сожалеют о интимном приключении на одну ночь.
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