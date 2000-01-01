24.01 18:30 MIGnews.com

За сына Трампа вступилась Моника Левински

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Участница секс-скандала с участием Билла Клинтона Моника Левински заступилась за сына президента США Бэррона Трампа, передает Lenta.ru.Левински написала, что "дети должны быть защищены от травли и насмешек". Ранее дочь Билла и Хиллари Клинтон Челси опубликовала сообщение в Twitter, в котором написала, что дети имеют право быть просто детьми.Также стало известно, что телеканал NBC отстранил от работы сценаристку одного из телешоу, которая пошутила в Twitter по поводу здоровья Бэррона. Позже она принесла извинения, но все равно лишилась работы.Как пишут американские СМИ, Бэррон Трамп болен аутизмом. Из-за этого ребенок стал объектом для шуток.