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Ученые обнаружили `виагру для мозга` | Фото: Thinkstock28.01 02:30   MIGnews.com

Ученые обнаружили "виагру для мозга"

Исследователи из Имперского колледжа Лондона обнаружили "виагру для мозга" — такой функцией обладает "гормон поцелуев" кисспептин, открытый в 1999 году. Результаты исследования были опубликованы в журнале Journal of Clinical Investigation.

Кисспептин вырабатывается организмом и стимулирует выработку веществ, связанных с размножением. Исследование 29 гетеросексуальных молодых мужчин показало, что инъекции кисспептина усиливают реакцию мозга на сексуальные и романтические фотографии пар. После инъекции МРТ показала рост активности в областях мозга, обычно активируемых сексуальным возбуждением и романтическим настроением. При этом на нейтральные изображения реакция не изменилась.

Ученые считают, что кисспептин может играть роль в стимуляции некоторых эмоций и реакций, приводящих к сексу и воспроизводству потомства, и рассчитывают на то, что его можно будет использовать для лечения психоэмоциональных расстройств. В дальнейшем они планируют провести аналогичное исследование как на мужчинах, так и на женщинах.
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