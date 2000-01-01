Зеленский поздравил еврейскую общину Украины с Ханукой
В воскресенье, 22 декабря, пресс-служба Офиса Президента разместила на своем официальном портале адресованное еврейской общине Украины поздравление главы государства Владимира Зеленского с Ханукой.
"Сердечно поздравляю еврейскую общину с Ханукой - праздником наполненным радостью общения в кругу семьи, добрыми делами и искренними надеждами на милосердную любовь Всевышнего", - говорится в поздравлении.
Зеленский также подчеркнул, что "свет ханукальных огней напоминает нам, что крепкая вера и несокрушимость духа помогают преодолеть самые сложные испытания и уверенно идти к своей цели".
"Убежден, что мы сохраним наше единство во имя будущего Украины. Желаю всем здоровья, успехов и душевного подъема", - добавил он.