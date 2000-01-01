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Зеленский поздравил еврейскую общину Украины с Ханукой 23.12 07:32   MIGnews.com

Зеленский поздравил еврейскую общину Украины с Ханукой

В воскресенье, 22 декабря, пресс-служба Офиса Президента разместила на своем официальном портале адресованное еврейской общине Украины поздравление главы государства Владимира Зеленского с Ханукой.

"Сердечно поздравляю еврейскую общину с Ханукой - праздником наполненным радостью общения в кругу семьи, добрыми делами и искренними надеждами на милосердную любовь Всевышнего", - говорится в поздравлении.

Зеленский также подчеркнул, что "свет ханукальных огней напоминает нам, что крепкая вера и несокрушимость духа помогают преодолеть самые сложные испытания и уверенно идти к своей цели".

"Убежден, что мы сохраним наше единство во имя будущего Украины. Желаю всем здоровья, успехов и душевного подъема", - добавил он.


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