23.12 07:32 MIGnews.com

Зеленский поздравил еврейскую общину Украины с Ханукой

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В воскресенье, 22 декабря, пресс-служба Офиса Президента разместила на своем официальном портале адресованное еврейской общине Украины поздравление главы государства Владимира Зеленского с Ханукой."Сердечно поздравляю еврейскую общину с Ханукой - праздником наполненным радостью общения в кругу семьи, добрыми делами и искренними надеждами на милосердную любовь Всевышнего", - говорится в поздравлении.Зеленский также подчеркнул, что "свет ханукальных огней напоминает нам, что крепкая вера и несокрушимость духа помогают преодолеть самые сложные испытания и уверенно идти к своей цели"."Убежден, что мы сохраним наше единство во имя будущего Украины. Желаю всем здоровья, успехов и душевного подъема", - добавил он.