23.12 14:25 MIGnews.com

Яндекс.Музыка стала доступна на иврите

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Музыкальный стриминговый сервис Яндекс.Музыка представил полностью локализованную версию для Израиля и интерфейс на иврите.• Помимо презентации приложения на иврите, Яндекс.Музыка представила в Израиле местную команду по развитию бизнеса и музыкальную редакцию.• Александра Иванова назначена региональным менеджером Яндекс.Музыки в Израиле.Александра Иванова• Яндекс.Музыка предлагает израильским слушателям обширный каталог из более чем 50 миллионов музыкальных треков. В библиотеке приложения – разнообразие песен и исполнителей на иврите, предоставленное лучшими мировыми и местными лейблами и студиями, а также наиболее полный каталог российской и зарубежной музыки.• Сервис сосредоточен на предоставлении пользователям максимально персонализированного формата прослушивания музыки. В числе преимуществ Яндекс.Музыки – точные музыкальные рекомендации, умные плейлисты и радиопоток с персонально подобранными треками.• Для израильского рынка Яндекс.Музыка представила эксклюзивные функции: обновляемый в режиме онлайн чарт популярных в Израиле треков, поиск по тексту песен на иврите.• Яндекс.Музыка имеет встроенную функцию идентификации треков, которая работает на основе технологий искусственного интеллекта Яндекса и распознает песни – в том числе на иврите.Яндекс, всемирно известная IT-компания, продолжает развивать свои проекты в Израиле и локализует музыкальный стриминговый сервис Яндекс.Музыку для израильского рынка. Иврит стал первым иностранным языком, на котором заработал интерфейс Яндекс.Музыки – помимо английского, русского и тех, на которых говорят в СНГ (Содружество Независимых Государств – постсоветские страны).«Израиль стал первым рынком за пределами России и СНГ, на котором запустилась локализованная версия Яндекс.Музыки в силу ряда причин. Среди них – открытость израильтян к новейшим технологий и инновациям и разнообразный культурный ландшафт страны. Это было увлекательной задачей для команды разработчиков Яндекс.Музыки – настроить точные персонализированные музыкальные рекомендации для нашим пользователей в Израиле, исходя из большого разнообразия культур и музыкальных предпочтений», ­– комментирует Андрей Гевак, руководитель сервиса Яндекс.Музыка.Андрей ГевакКроме того, Израиль является стратегическим рынком для международного развития Яндекса, так как в стране уже функционирует несколько проектов компании.В ряде стран Яндекс.Музыка уже прочно обосновалась в топе музыкальных стриминговых приложений. За три года аудитория подписчиков сервиса увеличилась больше, чем в 10 раз и достигла более чем трех миллионов пользователей. Яндекс.Музыка запущена в двенадцати странах, а с премиум-подпиской сервисом можно пользоваться в любой точке мира.В Израиле Яндекс.Музыка предлагает обширный музыкальный каталог, насчитывающий более 50 миллионов треков. Сервис представляет израильским слушателям популярный и нишевый локальный контент, улучшенный алгоритм для рекомендаций, ориентированный на израильского пользователя, а также удобный и быстрый поиск треков на иврите.У компании появилась израильская музыкальная редакция, состоящая из профессиональных музыкантов, и региональный менеджер, отвечающий за развитие бизнеса Яндекс.Музыки в Израиле.Каталог музыки на иврите включает в себя тысячи песен и исполнителей. Яндекс.Музыка работает с ведущими мировыми и локальными музыкальными лейблами и компаниями, включая Warner Music, Universal, NMC, Echo Artzi, Mobile1, Talisman, Unicell и многие другие.Сервис предлагает израильским пользователям подборки треков под личные музыкальные вкусы — «умные плейлисты», персональную радиостанцию, актуальные редакторские плейлисты для ценителей популярной и нишевой музыки, в том числе, израильской.«Запуск приложения Яндекс.Музыки на иврите позволит израильским пользователям слушать свою любимую музыку с максимальным комфортом. За время нашей работы в Израиле мы узнали, что наша израильская аудитория достаточно лояльна. Команда Яндекс.Музыки уверена, что после первого опыта использования приложения наши подписчики, узнав о точности алгоритмов рекомендаций и разнообразии великолепной музыки, решат остаться с нами», – комментирует Александра Иванова, региональный менеджер Яндекс.Музыки в Израиле.Яндекс.Музыка работает по четкой и прозрачной подписочной модели. Новым пользователям в Израиле сначала предоставляется первый месяц бесплатно, а затем оплата за премиальную подписку составляет 9,90 шекелей в месяц.В Израиле Яндекс.Музыка представляет полностью локализованный интерфейс и плейлисты на иврите, запускает продвижение местных артистов на сервисе и сотрудничает с израильскими фестивалями.Для рынка Израиля локализованы такие функции, как встроенное в приложение распознавание треков (в том числе на иврите), поиск треков по тексту, локальный чарт, обновляемый в режиме онлайн.