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Зеленский попал на обложку британского издания The Week 23.12 12:38   MIGnews.com

Зеленский попал на обложку британского издания The Week

Президент Украины Владимир Зеленский попал на обложку свежего номера авторитетного британского издания The Week. В продажу номер поступит 27 декабря.

Помимо Зеленского, Путина и Трампа на размещенном на обложке изображении присутствуют председатель КНР Си Цзиньпин, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, шведская экоактивистка Грета Тунберг, генпрокурор США Уильям Барр, спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, а также потенциальный кандидат в президенты США Элизабет Уоррен.

На обложке Зеленский и Трамп вырывают из рук друга баллистическую ракету. Предположительно, это является отсылкой на инцидент, произошедший в ходе разговора двух лидеров и послуживший поводом для запуска процедуры импичмента президента США.

Президент России Путин изображен летящим в санях Санта Клауса над Красной площадью, где находятся все остальные изображенные на обложке политики и общественные деятели.

Зеленский попал на обложку британского издания The Week


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